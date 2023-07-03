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Sanat Atölyesi sergisi 4 Temmuz’da ziyarete açılacak

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Girne Belediyesi Sanat Atölyesi’nin sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 4 Temmuz’da ziyarete açılacak.

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Sanat Atölyesi sergisi 4 Temmuz’da ziyarete açılacak
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Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, sergide Kültür Sanat Kursları kapsamında kursiyerler tarafından yapılan çalışmalar sergilenecek. 
Serginin açılışı saat 4 Temmuz 19:00’da yapılacak. Sergi 7 Temmuz’a kadar 10:00 ile 17:00 arasında ziyarete açık olacak.
 
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