Sanat Atölyesi sergisi 4 Temmuz’da ziyarete açılacak

Girne Belediyesi Sanat Atölyesi’nin sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 4 Temmuz’da ziyarete açılacak.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, sergide Kültür Sanat Kursları kapsamında kursiyerler tarafından yapılan çalışmalar sergilenecek.

Serginin açılışı saat 4 Temmuz 19:00’da yapılacak. Sergi 7 Temmuz’a kadar 10:00 ile 17:00 arasında ziyarete açık olacak.

