"Minimal Maraş Fotoğraf Sergisi” bugün açılıyor

Sergi, derneğin 34 üyesinin ve eğitmenlerin toplam 106 fotoğrafından oluşuyor.
Açılışı bugün saat 19.00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sergi 6 Temmuz’a kadar açık olacak.
Sergi, 4-5-7 Temmuz tarihlerinde 08.00-14.30 saatleri arasında, 6 Temmuz’da ise 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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