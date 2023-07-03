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"Minimal Maraş Fotoğraf Sergisi” bugün açılıyor

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Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER’in düzenlediği "Minimal Maraş Fotoğraf Sergisi” bugün açılıyor.

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"Minimal Maraş Fotoğraf Sergisi” bugün açılıyor
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Sergi, derneğin 34 üyesinin ve eğitmenlerin toplam 106 fotoğrafından oluşuyor.
Açılışı bugün saat 19.00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sergi 6 Temmuz’a kadar açık olacak.
Sergi, 4-5-7 Temmuz tarihlerinde 08.00-14.30 saatleri arasında, 6 Temmuz’da ise 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
 
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