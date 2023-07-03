Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER’in düzenlediği "Minimal Maraş Fotoğraf Sergisi” bugün açılıyor.

Sergi, derneğin 34 üyesinin ve eğitmenlerin toplam 106 fotoğrafından oluşuyor.

Açılışı bugün saat 19.00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sergi 6 Temmuz’a kadar açık olacak.

Sergi, 4-5-7 Temmuz tarihlerinde 08.00-14.30 saatleri arasında, 6 Temmuz’da ise 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

