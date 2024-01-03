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“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” yeniden sahneleniyor

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“Girne Fest 23” kapsamında sahnelenen “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” seyirciyle yeniden buluşuyor.

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“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” yeniden sahneleniyor
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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu Ocak ayı oyunları içerisinde 9 ve 16 Ocak Salı günleri seyirci ile buluşacak olan oyun Girne Oda Tiyatrosu’nda saat 20.30’da sahnelenecek.
Tiyatro severler, kibrisbiletcim.com adresinden online olarak bilet alabilecek.
“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”, Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1.Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma Yarışması’nda birincilik ödülü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın yönettiği “Farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi” oyunu.
 
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