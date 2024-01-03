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DAÜ-SEN: “Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’da”

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), “İsias davasının” temelinin "olası kast" olduğunu kaydederek, “Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’da” açıklamasında bulundu.

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DAÜ-SEN: “Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’da”
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DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Adıyaman İsias Otel’de meydana gelen katliamın davasının başladığı” hatırlatılarak, “Çocuklarımız, anne ve babalar, öğretmen meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız birkaç paragözün bilimi ve aklı reddetmesi yüzünden bugün hayatta yoklar” ifadeleri kullanıldı.
-“Adıyaman’da davanın temeli olası kasttır”
İsias Otel’de hayatını kaybedenlerin kaza nedeniyle ölmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bugünlerde Japonya’da yaşananlar bilimin nasıl hayat kurtardığını bir kez daha gösterdi. Adıyaman’da bilinçli olarak mimarlık ve mühendislik bilimlerine aykırı olarak bir bina yaratıldı ve insanlarımız öldü. Ne için böylesi bir bina yaratıldı? Daha fazla para, daha fazla kâr için. İşte tam bu nedenle Adıyaman'da davanın temeli olası kasttır.”
Acıları bitirmenin hiçbir yolu olmadığı belirtilen açıklamada, “Ancak Adıyaman’da davanın olası kasıt zemininde ilerlemesi ve adaletin erken bir zamanda ve tam olarak tecelli etmesi acılı ailelere ve topluma biraz olsun huzur getirecektir. Kalbimiz ve aklımız Adıyaman’dadır. Adalet yerini bulana kadar orada olacaktır” vurgusu yapıldı.
 
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