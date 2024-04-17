“Parkta Güzel Bir Gün” oyunu son temsilini yapacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun, Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu, 29 Nisan Pazartesi akşamı sezonun son temsilini yapacak.

Oyun, saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamada, sezon içerisinde yurt içi ve yurt dışı temsilleriyle seyircisiyle buluşan oyunda Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı'nın rol aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “insanları ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını” konu aldığı belirtilen acı-tatlı komedi oyununu izlemek isteyenlerin “biletinial.com” adresinden veya gişeden bilet alabileceği belirtildi.

Oyunun yeni sezonda da devam edeceği duyurulan açıklamada, detaylı bilginin 22 78 782 numaralı telefondan edinebileceği ifade edildi.

