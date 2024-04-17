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Hadise, frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi

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Hadise, frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
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Şarkıları, dansları ve kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, bayramda Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmadı.
"BU FRİKİK DEĞİL, MAYO"
Sevilen şarkılarını seslendirerek dans eden Hadise, basın mensupları sahnenin karşısından görüntü alırken bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark etti. Şarkı arasında kameramana seslenen Hadise, "Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabi ki de susmayacağım! Bu benim sahnem. 2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" dedi. Hadise'nin sözleri hayranlarından da tam not aldı.
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