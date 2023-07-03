Othello Çoksesli Korosu Fransa Yolcusu

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneğinden verilen bilgiye göre, Koronun katılacağı Uluslararası Provence Koro Yarışması (International Choir Competition in Provence) 6-10 Temmuz’da yapılacak.
İspanya’da 2019’da gümüş madalya kazanan Othello Çoksesli Korosu, 8 Temmuz’da Folk Music dalında, Oskay Hoca’nın düzenlemeleri olan Kıbrıs Halk Türküleri’ni seslendirecek. Koronun seslendireceği eserlere Piyano’da Piyanist Eser Öktem eşlik edecek. Koroyu Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetecek. Yarışmacı koro ekiplerine Othello Çoksesli Korosu’nun Othello’nun Rüyası adlı CD ve nota kitabı dağıtılacak.
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