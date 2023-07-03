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Othello Çoksesli Korosu Fransa Yolcusu

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Uluslararası ödüle sahip Otello Çoksesli Korosu Fransa’nın Provence şehrinde düzenlenecek uluslararası koro yarışmasına katılacak.

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Othello Çoksesli Korosu Fransa Yolcusu
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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneğinden verilen  bilgiye göre, Koronun katılacağı  Uluslararası Provence Koro Yarışması (International Choir Competition in Provence) 6-10 Temmuz’da yapılacak.
 
İspanya’da 2019’da gümüş madalya kazanan Othello Çoksesli Korosu, 8 Temmuz’da  Folk Music dalında, Oskay Hoca’nın düzenlemeleri olan Kıbrıs Halk Türküleri’ni seslendirecek. Koronun seslendireceği eserlere Piyano’da Piyanist Eser Öktem eşlik edecek. Koroyu Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetecek. Yarışmacı koro ekiplerine Othello Çoksesli Korosu’nun Othello’nun Rüyası adlı CD ve nota kitabı dağıtılacak.
 
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