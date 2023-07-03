Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "KB-20", "KB-4304" ve "TCSG-6" botları, Yunan unsurlarınca ölüme terkedilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

YUNANİSTAN ÖLÜME TERKEDİYOR

Yunanistan, Edirne’de Meriç nehrini geçmeye çalışan veya Ege’de Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenleri güç kullanarak geri itiyor.

Bu süreçte zaman zaman can kayıpları yaşanıyor.

Yunanistan’ın 2020’den bu yana yaklaşık 50 binden fazla düzensiz göçmeni geri itti, Atina yönetiminin izlediği bu politikanın onlarca göçmenin yaşamına mal olduğu belirtiliyor.

Yunanistan’ın bu politikası uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına da yansımış durumda.

Türk kara sularına geri itilen göçmenlerin çoğunlukla can salı ve lastik bot içinde, motorları sökülerek geri itildiği kaydediliyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geçen yıl kurtarılan 26 bin 373 kaçak göçmenin büyük çoğunluğunu ise Libya, Cezayir, Mısır, Fas ve Tunus’tan Yunanistan adalarına ulaşan kaçak göçmenler oluşturuyor.

Norveç merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Aegean Boat Report (Ege Tekne Raporu), 2022 raporunda Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerçekleştirilen 988 yasa dışı itmenin tescillendiği, çocuk, kadın ve erkek 26 binden fazla kişinin sığınma hakkı gasp edilerek Yunanistan hükümeti tarafından insan hakları ihlali gerçekleştirildiği belirtildi.

Aegean Boat Report yöneticisi Tommy Olsen, Ocak 2020'den 2023 yılına dek Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından erkek, kadın, çocuk olmak üzere toplam 51 bin 677 kişinin geri itildiğini açıkladı.

Yasa dışı yollardan lastik bot ve tekne ile kaçış sırasında yaşanan kazalarda 2021 yılında 15 kişi yaşamını yitirirken, 2022 yılında bu rakam 41’e çıktı.

Uluslararası Af Örgütü’nün “Yunanistan: Şiddet, yalanlar ve geri itmeler” başlıklı raporunda da, Atina yetkililerinin karada ve denizde, insanları yasa dışı biçimde geri ittiğini belgelenmiş durumda.

