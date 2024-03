“Orta Çağ'da Kıbrıs’ın Kadınları-Kıbrıs’ın Kadın Kahramanları Sergisi" açıldı

Ressam Semra Bayhanlı ve Tarihçi Ahmet Hilmi’nin “Orta Çağ'da Kıbrıs’ın Kadınları-Kıbrıs’ın Kadın Kahramanları Sergisi" dün akşam Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi'nde açıldı.





Serginin açılış törenine Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi’nin eşi Birgül Feyzioğlu, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, bazı bakanlar, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende, Lefkoşa Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sıla Usar İncirli, Ressam Semra Bayhanlı ve Tarihçi Ahmet Hilmi birer konuşma yaptı.

-İncirli

Lefkoşa Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sıla Usar İncirli yaptığı açılış konuşmasında, sergiye gösterilen ilgi için teşekkür ederek, “Görüyorum ki tarih, sanat ve Kıbrıs her birimizin yüreğinde yanan bir ateş.” dedi.

Orta Çağ tarihinin çok az bilindiğine, kadınların tarihinin ise henüz yazılmamış bir konu olduğuna işaret eden İncirli, Kıbrıs’ın tarihinde kadının yerinin, üzerinde çokça çalışılması gereken, oldukça göz ardı edilmiş bir konu olduğunu söyledi.

Kadınların görmezden gelinmesinin onların yok sayılabileceği anlamına gelmediğine dikkat çeken İncirli, serginin açılışını özellikle 8 Mart haftasına getirmek istediklerini, serginin tarihi sanatla anlatan çok özel bir proje olduğunu ifade etti.

Serginin yaratıcıları Ressam Semra Bayhanlı ve Tarihçi Ahmet Hilmi’nin yaptıkları çalışmayla tarihteki kadınların hikayelerini ortaya çıkardıklarını anlatan İncirli, konuklara sergide yer alan eserler ve kraliçelerin hikayelerini kısaca aktardı.

İncirli, bu çalışmanın, bundan sonraki çalışmalara da ilham vermesi temennisinde bulunarak, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Bayhanlı

Ressam Semra Bayhanlı da konuşmasında, 2019’da başladıkları projeyi sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmalarını “büyülü bir süreç” olarak tanımlayan Bayhanlı, Ahmet Hilmi’nin kendilerine tarihe farklı farklı bir açıdan bakmayı öğrettiğini söyledi.

Tablolarına baş kahramanlarla başladığını ve her kahramanı detaylı şekilde araştırdığını aktaran Bayhanlı, her tabloda yer alan elmanın farklı konseptlerle kullanıldığını anlattı.

-Hilmi

Tarihçi Ahmet Hilmi de, tarihçi gözüyle projeyi anlatarak, Orta Çağ'da kadınların sesinin oldukça kısık olduğunu vurguladı.

Yazılı tarihte hiç kadın olmadığına işaret eden Hilmi, projenin amacının 20. yüzyıldan bu yana cinsiyet odaklı yazılı tarihe katkıda bulunmak, Kıbrıs tarihinde unutulan olayları su yüzüne çıkarmak olduğunu söyledi.

Projede yer alan kadınların birçoğunun Kıbrıs’ta doğup büyüdüklerine ve Lefkoşa topraklarına gömüldüklerine işaret eden Hilmi, projeyi 8 Mart haftasına denk getirmek istediklerini, projenin Kıbrıs tarihine adanmış bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalar ardından sergi gezildi.

Sergi, 23 Mart'a kadar Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde ziyaret edilebilecek.