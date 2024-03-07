Baraka, 8 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

Baraka, 8 Mart dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Tüm kadınlar özgür olana dek hiçbirimiz özgür değiliz” dedi.

“Onlar bizi görmezden gelecek ama biz emeğimizle var olacağız. Onların istemedikleri zaman yok saydıkları, işlerine geldiği zaman da son zerresine kadar sömürdükleri bedenlerimizle dimdik duracağız karşılarında.” denilen mesajda yarın 17.30’da Kumsal Park’ta başlayacak olan yürüyüşe katılma çağrısı yapıldı.

