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“Öksüz Atlar Ülkesinde” okuyucusuyla buluştu

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Başaran Düzgün’ün 'Öksüz Atlar Ülkesi' kitabının Lefkoşa tanıtımı yoğun bir katılımla yapıldı

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“Öksüz Atlar Ülkesinde” okuyucusuyla buluştu
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Gazeteci - yazar Başaran Düzgün’ün ilk romanı Öksüz Atlar Ülkesinde Salı akşamı Işık Kitabevi bünyesindeki Black Bird Social Cafede yapılan imza günüyle okuyucusu ile buluştu.

Moderatörlüğünü Işık Kitabevi direktörü Naile Merlen'in yaptığı imza gününde konuşan yazar Başaran Düzgün kitabı olağanüstü olaylar ve olağan üstü hayatlar yaşayan sıradan insanların romanı olarak tanıttı. Düzgün, Kıbrıslı Müslümanların / Türklerin Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasından itibaren geçirdikleri tarihsel süreçleri sıradan insanların hayatlarının izini sürerek romanlaştırdığını belirtti.
Resmi tarih yazıcılarının hilafına gerçekliğe sadık kalmaya özen gösterdiğini kaydeden Başaran Düzgün, yok sayılan hayatların / olayların yeniden anlatımını yapmaya çalıştığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Başaran Düzgün okuyucularına kitabını imzaladı.
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