Pınarbaşı bir çınarını daha kaybetti

Beşparmak dağı eteklerinin şirin köylerinden olan Pınarbaşı(Kırnı) köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Pınarbaşı köyünün sevilen sayılan çınarlarından Seniha Sözüöz”ü bugün vefat etti.

Sözüöz’ün cenazesi bugün Pınarbaşı Camisi’nde kılınan ikindi namazından sonra Pınarbaşı Kabristanlığı’na defnedildi.

