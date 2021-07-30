“Müzik Etkinlikleriyle Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” kitabı Ağustos’ta kitabevlerinde

Zehra Onbaşı Yılmaz’ın “Müzik Etkinlikleriyle Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” isimli kitabı Ağustos’ta kitabevlerinde yer alacak.

Kıbrıs Türk çocuk oyunlarıyla ilgili şarkı ve tekerlemeleri içeren kitap Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün maddi ve manevi desteğiyle yayınlandı. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılmış kitap, 10 adet Kıbrıs Türk Çocuk oyunuyla ilgili 20 şarkı içeriyor.

Kitap içerisindeki müzikler aranje edilirken ülkedeki müziğe yönelik yapılmış bilimsel araştırmalar göz önüne alındı ve Kıbrıs Türk müziğinde kullanılan makamlara uygun şekilde şarkılar aranje edildi.

Kitap içerisindeki QR kodu telefonlarına okutarak müziklere kolayca ulaşabiliyor. Kitabın, okullarda ek kaynak kitap olarak kullanılabilmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi tarafından da onaylandı.

Zehra Onbaşı Yılmaz yaptığı açıklamada, kitapla, yerli oyunlarının hatırlanıp oynanması ve dışa tanıtılması hedeflendiğini ifade etti.

Kitabın tanıtım ve imza günü Kültür Dairesi katkılarıyla 9 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk kültür Merkezi önünde gerçekleşecek