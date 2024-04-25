Müzik dolu bir gece

YDÜ'nün düzenlediği “Türk Dünyası Bestecileri Konseri” sanatseverlere müzikle dolu büyülü bir akşam yaşattı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen “Türk Dünyası Bestecileri Konseri”, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak halka açık olan düzenlenen konser, Türk dünyasında iz bırakan Azerbaycan, Tataristan, Türkiye ve Kıbrıslı ünlü Türk bestecilerin eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Konserde; Fazıl Say, Rüstem Yahin, Tofiq Quliyev, Ali Küçük, Fikret Amirov, Arif Melikov, Kara Karaev ve Kamran Aziz’in eserleri seslendirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünün akademisyen ve öğrencileri, performansları ile katılımcıları büyüledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğretim görevlileri İrada Melikova, Gözdem İlkay, Emine Arıkhan, İmge Dinçer, Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ, Dr. İlias Abdullin ile bölüm öğrencileri Emre Anbar, Eliz Hastunç, Vedat Çetiner, Ezgi Çolak ve Sıla Küçükceren ve Müzik Öğretmenliği orkestrasının performans sergilediği konserde, “Mediterra String Quartet” topluluğu da sahne aldı. “Mediterra String Quartet” topluluğunda kemanda Nina Koçubey, keman ve sopranoda İmge Dinçer, viyolada Dr. Neriman Soykunt, viyolonselde Mozaffar Nabili ve Perküsyonda Hoda Badiee performans sergiledi.

Tofiq Quliyev’in “İp Atlamak” eseri ile başlayan konserde ayrıca; Quliyev’in “Lirik Dans”, “Gezinti”, “Gızlar Mahnısı” ve “Sene de Galmaz” adlı eserleri de gece boyunca müzikseverlerle buluşturuldu. Ali Küçük’ün “Etüt” ve “Zeybek” adlı eserleri ile Kamran Aziz’in “Al Yemeni” ve “Kıbrısım”, Fikret Amirov’un “Vals”, Rüstem Yahin’in “Tatar Melodisi”, Arif Melikova’nın “Prelüd”, Fazıl Say’ın “Kumru”, Kara Karayev’in “Vals” ve “Dans” eserleri de Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyen ve öğrencileri tarafından icra edildi.

