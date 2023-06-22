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Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelendi

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Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelendi
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Tiyatro Kulübü, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi iş birliği ile hazırladığı, ünlü Fransız oyun yazarı Moliere’in ‘Cimri’ adlı oyununu, 20 Haziran Salı akşamı  Üniversitede sahneledi.     
 
Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere tarafından 17. yüzyılda kaleme alınan ve Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevrilen oyunun yönetmenliğini ARUCAD Modern Dans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren Doğan ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Dr. Güneş Kozal yaptı. 
 
ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, oyunun kostüm tasarımını Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren Doğan üstlenirken, Ada Güner, Selin Çolak, Yalın Doğasal, Yükselen Deniz, Doğa Arifoğlu, Özer Karanfiller, Ersan Çıkı, Merve Nisa Aygün ve Alihan Güneş rol aldı.  

Oyunun sonunda görev alanlara teşekkür sertifikalarını üniversitenin kurucusu Erbil Arkın ve Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi verdi.
 
Erbil Arkın konuşmasında şunları söyledi: “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi yeni kurulmasına rağmen, böyle yüksek bir performans ile ilk oyunlarını sergilemeleri beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Hepinizi tebrik ederim.”  
 
Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Uzun bir hazırlık sürecinin sonunda Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ndeki hocalarımız ve öğrencilerimiz, Tiyatro Kulübü ile işbirliği halinde başarılı bir performans ortaya koydu. Hocalarımızı, oyuncuları ve tüm ekibi kutlarım” şeklinde konuştu.
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