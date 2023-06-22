“İnsanlar ölümle boğuşuyor”

CTP Milletvekili Filiz Besim, ilaç eksikliğine dikkat çekti ve insanların ölümle ve büyük çaresizlikle boğuştuğunu söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, ilaç eksikliğiyle ilgili bir açıklama yaptı."Bu iş, bu şekilde gitmez" vurgusunu yapan Besim, insanların ölümle ve büyük çaresizlikle boğuştuğunu söyledi.Çözüm önerilerini de sıralayan Besim, önce ilaca ve tıbbi malzemeye yeterli bütçe ayrılması gerektiğini, ihalelerin zamanında yapılması ve doğrudan alımlarla ilaç bütçesinin gereksiz harcanmaması gerektiğinin altını çizdi. Besim ayrıca ilaçlarnı merkezlere eşit ve adil dağıtılması gerektiğini kaydetti.Besim açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:"Bugün sabah (dün( böbrek yetmezliği olan hastanın biri hastaneye gider. Doktor hastanın ilaçlarını yazar. Hasta eczaneden ilaçları almaya gittiğinde hiçbirinin olmadığını öğrenir. Bu ilaçları dışarıdan bir eczaneden almak en az 5 bin TL’dir. Bu hasta sosyal yardımla geçinen bir hastadır.Hasta çaresizdir. “Kime gideyim ne yapayım” diye çaresizlik içinde düşünürken yine asgari ücretle geçinen kızı devreye girer ve Sağlık Bakanlığına gider. Önce “toplantı var görüşemezsin” denir. Sonra hasta yakını “ya yetkili biriyle görüşürüm ya da basına gideceğim” diye olay çıkarınca yetkili biriyle görüştürülür. Yetkili kişi “reçetenizi imzalayım ilaç eczacılık dairesinden sizin için eczaneden alsınlar” der ve reçeteyi imzalar. Hasta yakını sorunu çözdüğünü düşünse de aslında derin bir üzüntü ve çaresizlik içindedir. Öyle ya; ya çözemeyen yüzlerce hastanın durumu ne olacak…İlaç Ecza Deposuna “annemin ilaçlarını nihayet alabileceğim umuduyla” varan hasta orada başka bir sürprizle karşılaşır. Oradaki yetkili hasta yakınına ‘şimdi bu ilaçları alacak paramız yok. Siz reçetenizi bırakın para bulunca hangi eczanede ucuz bulabilirsek oradan alacağız’ der.Bu yazıyı yüreğim kan ağlayarak paylaşıyorum. Bireysel olarak da kimse hedefimde değil ama bilin ki sevgili dostlar bu iş bu şekilde gitmez. Hastaların tedavileri aksıyor. İnsanlar ölümle ve büyük bir çaresizlikle boğuşuyor.Çözüm mü? Aylardır, hatta yıllardır Meclis kürsüsünden de söz aldığımız her ortamda da söylüyoruz. Aslında Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor.Elbette önce ilaca ve tıbbi malzemeye yeterli bütçe ayıracaksınız.İhaleleri zamanında yapacaksınız, doğrudan alımlarla ilaç bütçenizi gereksiz harcamayacaksınız.Bulamadığınız ilaçlar varsa hekimlerle oturup Dünya Sağlık Örgütü önerileri çerçevesinde yeni ilaç protokolleri oluşturacaksınız.İlaçları merkezlere eşit ve adil dağıtacaksınız ki; hastalar ordan oraya koşup ilaç aramasın.Sözün özü bu iş bu şekilde gitmez..."