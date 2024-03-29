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Kuşaklar buluşması gerçekleşti

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Kuşaklar buluşması gerçekleşti
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“Kuşaklar Bilgi ile Buluşuyor. Teknoloji Hayatı Kolaylaştırıyor mu? Gerçekler ve Gelecek Vizyonu” konulu seminer, dün Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.
Beyarmudu Belediyesinden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Toplum Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Beyarmudu Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen seminerde davetli konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy’, “Kuşaklar Bilgi ile Buluşuyor. Teknoloji Hayatı Kolaylaştırıyor mu? Gerçekler ve Gelecek Vizyonu” hakkında teknolojinin hayatımızdaki yerine ve önemine değindi.
Kuşakların buluştuğu seminer, Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu minik grubunun gösterileri ile son buldu.
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