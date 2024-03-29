"Kadın-lık Halleri” konulu serginin katalog tanıtımı ve eleştirisi yarın yapılacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu serginin katalog tanıtımı ve eleştirisi, “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında yapılacak.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından verilen bilgiye göre yarın saat 12.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek etkinlikte CTP Milletvekili Doğuş Derya, sanat tarihi uzmanı Derya Ulubatlı ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya serginin katalog tanıtımını ve eleştirisini yapacak.

Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği sergide toplumsal cinsiyet mücadelesinin yeniden değerlendirilmesi ve sanatçıların eserlerinde, verilen mücadelenin izleri ile anlamlarını ortaya çıkarma, irdeleme, sorgulama ve görünür kılma çabası ele alınıyor.

Sergide İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan’ın eserleri yer alıyor.

“DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinliği DAÜ Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde 2023 yılından bu yana düzenleniyor.

