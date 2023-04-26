Kitap Dünyası



Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Arzu Kılavuzu - Gürgenç Korkmazel

Con Rifat (Belgesel Oyun) - Sevil Emirzade

Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı

Kıbrıs - Bitmeyen Yaz 1878-2015 Modernleşme Nüfus Kimlik Göç ve Mülkiyet - Mete Hatay

DAD - Selahattin Demirtaş

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

208 sayfalık belgesel oyun türü kitap, Masum Millet Gazetesi sahibi ve editörü, Avukat Cengizzade Mehmet Rifat Efendi’yi bir tiyatro karakteri olarak konu alıyor.



Kitap, Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Dönemi’nde yaşananlara da ışık tutuyor.

Sevil Emirzade, kitabının arka kapağında şu ifadelere yer verdi:



“Zekası ve mücadeleci ruhu sayesinde ayakkabı tamirciliğinden Kıbrıs’ın değerli bir avukatı pozisyonuna gelen Cengizzade Mehmet Rifat Efendi (1878-1956), İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Vakıflar İdaresi’ne el koymasını kabullenemez, gazete makalelerinde sürekli onarı eleştirir; Kıbrıs Türk toplumundaki gerilemenin hesabını sorar İngiliz Yönetimi’nden…



Ayrıca Evkaf’ın geri verilmesi konusunda hem buradaki Vali’yi hem de İngiltere’deki Sömürge Bakanlığı’nı ikna etmek için, kendisine uygulanan tüm sansür mekanizmalarını aşarak, yıllarca onlara mektuplar gönderen bir misyoner, gerçek bir yurtseverdir. Öyle ki bu yönetimin pek çok idam kararları aldığı bir devirde ‘Con (Jön) Rifat’ İngiliz’e ilk başkaldırandır.”







BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU - Stefan Zweig

BARIŞIN SESİ – İsfendiyar Pilli

“Barışın Sesi” isimli çocuk kitabı 3 dilde yayımlandı.

Eğitimci ve ilkokul öğretmeni İsfendiyar Pilli tarafından yazılan “Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, Khora Yayınları’ndan çıktı.

Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Brief einer Unbekannten) adlı uzun öyküsünü 1920'li yılların ilk yarısında kaleme aldı. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nun kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazarı olarak tanıyoruz. Kadının hayatı boyunca sevmiş olduğu erkek için kaleme aldığı bu mektubun "gönderen"inin adı yoktur. Mektubun başında tek bir hitap vardır: "Sana, beni asla tanımamış olan sana". Kadın büyük tutkusunu hep bir "bilinmeyen" olarak, yani tek başına yaşamaya razıdır, bu aşk öyküsünde "taraflar" değil, sadece tek bir "taraf" vardır. Böylesine, gerçek anlamda aşk denilebilir mi? Zweig okurunu, bir kez daha, insan psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda "mutlak aşk" kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal!Khora Kitabevi’nden verilen bilgiye göre, eğitimci ve ilkokul öğretmeni İsfendiyar Pilli tarafından yazılan “Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, kitap doğa sevgisi, dostluk ve barış mesajları içeriyor.Nazen Şansal’ın editörlüğünü yaptığı Barışın Sesi, lise öğrencisi Yeşim Çukurovalı tarafından resimlendi. Peral Onurlap tarafından İngilizceye, Anna Tsangari tarafından Yunancaya çevrilen eserin kapak ve sayfa tasarımı ise Ömer Tatlısu’ya ait.Barışın Sesi, ilkokul öğrencileri başta olmak üzere her yaştan okura hitap eden, dil becerilerini de geliştiren bir kitap olarak Khora Kitabevi ve tüm kitapçılarda raflardaki yerini aldı.Hakan Mengüç Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren müziğe merak salmıştır. 15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir. Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Hakan Mengüç iki yıl konservatuara girmiş ancak tamamlamamıştır. Mevlevi geleneği ile büyümüştür. Psikolojiye olan ilgisi nedeniyle Güney Afrika'da hayvan davranışları ve İran'da ise sertifikalı olarak Mevlana Terapi eğitimi almıştır. İngilizce'nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça da bilmektedir.Sufi ney dinletisi veren Hakan Mengüç seminerleriyle de birçok kişiyi etrafında toplamayı başarmıştır. Ayrıca çeşitli yerlerde yaşam koçluğu da yapmaktadır. Yaşam koçluğu yapan Hakan Mengüç üniversite hocalarından sporculara kadar pek çok kesimle çalışmış biridir. İki arkadaşıyla birlikte Bursa Tiyatro Atölyesini kurmuştur. Tiyatro oyunları da yazmıştır. Hint ve Uzak Doğu felsefesi üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda eğitim çalışmaları düzenlemiştir.Girne Amerikan Üniversitesinde “Sufizm’e Giriş” dersi veren Hakan Mengüç aynı zamanda GAÜ bünyesinde kurulan Sufi Akademi’nin kurucusu ve başkanıdır. Ney ile başlayan yolculuğu onu tasavvuf ve sufi felsefesi ile tanıştırdı. Ardından Osmanlıca öğrendi ve yıllar sonra Şems-i Tebrizi’nin diyarında sufizm üzerine bir eğitim sürecinden geçti, Mesnevi’nin ana dili olan Farsça’yı öğrendi. Mevlevi geleneğinden ney yapım icazeti aldı ve uzun yıllar ney dersleri verdi.Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır. - Victor Hugo