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Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası yapılıyor

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Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası yapılıyor
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NİYAZİ ERGÜLEN
Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 10.Ayak Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası 28 Nisan 2023 cuma akşamı saat 20:30'da Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşecek.
Güzelyurt Darts Birliği organizasyonunda ve Ormancı Ailesi sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu anlamlı Turnuvaya tüm darts severler davet edildi.
 
 
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