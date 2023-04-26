Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası yapılıyor

NİYAZİ ERGÜLEN
Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 10.Ayak Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası 28 Nisan 2023 cuma akşamı saat 20:30'da Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşecek.
Güzelyurt Darts Birliği organizasyonunda ve Ormancı Ailesi sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu anlamlı Turnuvaya tüm darts severler davet edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.