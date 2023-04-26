Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası yapılıyor

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Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 10.Ayak Nevzat Ormancı Açık Anı Darts Turnuvası 28 Nisan 2023 cuma akşamı saat 20:30'da Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşecek.

Güzelyurt Darts Birliği organizasyonunda ve Ormancı Ailesi sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu anlamlı Turnuvaya tüm darts severler davet edildi.



