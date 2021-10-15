"Kıbrıs Zafere Doğru" bu akşam TRT 1'de yayınlanıyor

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizide Ağustos 1964'te yaşananlar ve Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak bilinen "Erenköy Direnişi" anlatılacak

Kıbrıslı Türklerin vatanı için verdiği zorlu mücadeleyi anlatan "Kıbrıs Zafere Doğru" TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, dizinin yeni sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizide Ağustos 1964'te yaşananlar ve Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak bilinen "Erenköy Direnişi" anlatılacak.

Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp vatan savunmasına koşan Kıbrıslı 500'den fazla öğrenci ve 200 Kıbrıslı Mücahitin, 15 bin Yunan ve Rum askeri tarafından etrafları çevrilmişken sürdürdükleri direniş ekrana yansıyacak.

Makarios tarafından adadan sürgün edilen ve Kıbrıs'a alınmayan Rauf Denktaş'ın yanında TMT'nin bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile gizlice deniz yoluyla adaya girmesi ve Ankaralı, Mücahit Kemal ve Mücahit Derviş'in Lefkoşa'dan destek vermesi de dizide konu edilecek.

Dizide ayrıca gizli görevle Erenköy'e desteğe yollanan Mücahitlerin, Denktaş ve Akıncı komutanla buluşmak gayreti içindeyken Rumların taarruzunun başlaması, Kıbrıs'ta 15 bin kişiden oluşan Yunan ve Rum ordusunun destroyer ve toplarla saldırıya geçmesi ve Türkiye'den gelecek bombardıman uçaklarını bekleyiş de ekranlara gelecek.