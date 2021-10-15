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Şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanma süresi kısaltıldı

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Bakanlar Kurulu’nun Cezaevi Disiplin Yasası 'nın 4'üncü ve 10'uncu maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü ile şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanma süresi kısaltıldı. Değişiklikle, 90 gün süresince, hükümlüler Mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak

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Şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanma süresi kısaltıldı
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Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre hükümlüler, Mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak.

Bakanlar Kurulu’nun Cezaevi Disiplin Yasası 'nın 4'üncü ve 10'uncu maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü ile şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanma süresi kısaltıldı.

Değişiklikle, 90 gün süresince, hükümlüler Mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak. Değişiklik öncesinde hükümlülerin şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanabilmesi için cezalarının yarısını tamamlaması gerekiyordu.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre ayrıca, Şartlı Tahliye Kurulu toplantıları Cezaevi dışında, Kurul Başkanının uygun gördüğü yerde yapılabilecek. Salgın hastalık riskinin önlenebilmesi için başvuranların veya toplantıya katılması istenen diğer kişilerin toplantıya katılımları telekonferans veya Başkan'ın uygun göreceği başka usulle yapılabilecek ve Kurul'un kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımından sarfınazar edilebilecek.

TAK muhabirinin Cezaevi Müdürü Metin Bilmem'den aldığı bilgiye göre, yeni tüzükle cezasının üçte birini tamamlayan 85 hükümlü şartlı tahliyeye başvuru hakkı kazanmış olacak.  

Ayrıca, eski tüzük uyarınca cezasının yarısını tamamlayan 45 hükümlü de şartlı tahliye başvurusu yapabilecek. 

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