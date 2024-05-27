Değirmenlik, Burak Koçar ile yollar ayırıyor

Süper ligde keyifli bir sezon hedefleyen Miracle Değirmenlik takımında yeni sezona dair çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hem dış hem de iç transferde sürece başlayan Miracle Değirmenlik takımında, bonservisli oyuncusu Burak Koçar ile yollar ayrılıyor.

Teknik heyet ve Burak Koçar’ın yaptığı görüşme sonrasında Burak’ın önümüzdeki sezon takımda olmayacağı belirtildi.



