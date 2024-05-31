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Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Uçurtmanın Kuyruğu” sahnelendi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20.'sini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen ikinci oyun “Uçurtmanın Kuyruğu” seyirci ile buluştu.

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Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Uçurtmanın Kuyruğu” sahnelendi
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LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adamın ilk kez tanıdığı biri ile olan diyaloglarının anlatıldığı oyunu Savaş Dinçel yazarken, Barış Dinçel yönetti.
 
Ali Yoğurtçuoğlu ve Gün Koper’in yer aldığı iki perdelik oyun, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.
 
-1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuk oyunu “Çöpsüz Dünya”
 
 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sırada İstanbul Şehir Tiyatroları’nın çocuk oyunu Çöpsüz Dünya yer alıyor.
 
1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel sahnelenecek olan Çöpsüz Dünya oyunu Cumartesi günü YDÜ AKKM’de yer alacak ve saat 16.00’da başlayacak.
 
Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.
 
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