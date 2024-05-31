Güney Kıbrıs'ta kayıtlı iki şirket Japon yaptırım listesinde

Güney Kıbrıs’ta kayıtlı iki şirketin Japonya’nın yaptırım listesinde yer aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi haberle ilgili ayrıntı vermezken Japonya’nın, Kuzey Kore üzerinden Moskova’ya silah temin edilmesine müdahil olan şirketler arasında Güney Kıbrıs’ta kayıtlı iki şirkete de işaret ettiğini yazdı.

Gazete bunların; Güney Kıbrıs’ta kayıtlı “IBEX Shipping” ve “Azia Shipping” isimli şirketler olduğunu belirtti.

