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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2023’ün ilk sergisi açılıyor

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2023’ün ilk sergisini bugün Girne Üniversitesi’nde açacak

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2023’ün ilk sergisi açılıyor
Ferdiye Yurdakul’un “mandala” eserlerini bir araya getiren “Circle of Life, Yaşam Döngüsü” sergisi, bugün saat 14.00’te; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açılacak.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2023’te düzenleyeceği ilk sergi olacak olan “Circle of Life”, aynı zamanda müzenin düzenlediği 433’üncü sergi olacak. Sergi, 10 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Sanskritçe’de ‘çember’ anlamına gelen “mandala”, uzak doğu inanışlarında meditasyon ve farkındalığı geliştirmek amacı ile kullanılıyor. Mandala’da ortadaki şekiller benliği simgelerken çevredeki şekiller ise benliğin etrafındaki evreni simgeliyor.
 
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