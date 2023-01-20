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Akova’da provokasyon

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Akova köyündeki boş haldeki bir kiliseye kimliği meçhul kişi ya da kişilerce Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti bayrakları asıldı

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Akova’da provokasyon
Yeniboğaziçi'ne bağlı Akova köyündeki boş haldeki bir kiliseye kimliği meçhul kişi ya da kişilerce Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti bayrakları asıldığı bildirildi.
Kilise kapısını hasara uğratarak içeriye giriş yapan kişi ya da kişiler, kilisenin içine bayrakların yanı sıra ikonlar asıp, mum da yaktı.
Akova köyünde 1974 öncesinden kalan üç kilise bulunduğu öğrenildi. Bunlardan Timiu Prodromu Kilisesi, geçtiğimiz dönemlerde ayin için Güney'den gelenlere açılmıştı. Bir diğer kilise Panaya Ay Napa Kilisesi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından restore edileceği basına yansımıştı. 
Bayrakların asıldığı kilisenin boş halde bulunan ve ismi öğrenilmeyen üçüncü kilise olduğu tahmin ediliyor.
 
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