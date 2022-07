Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi

Ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getiren Güzel Sanatlar Haziran Sergisi,YDÜ’de Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan “Haziran” adlı karma sergi, Sağlık Bakanı İzlem GürçağAltuğra tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı.

Ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getiren Güzel Sanatlar Haziran Sergisi, 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışını yapan Sağlık Bakanı İzlem GürçağAltuğra konuşmasına, “Kültür ve sanata değer veren devletler, tarihin sayfalarında kadim medeniyetler olarak kaydedilme şerefine nail olurlar” sözleriyle başladı.

“Üniversitelerimiz sadece akademik başarılarla kalmayacak aynı zamanda toplumların hayatına dokunmalıdır” diyen GürçağAltuğra, “Bugün yeniden görmekteyiz ki; Yakın Doğu Üniversitesi, bilim, kültür, sanat ve sağlık gibi birçok konuda ülkemizin güzide üniversitelerindendir. Bu vesileyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının hazırladığı “Haziran” adlı karma sergi için, başta sanata olan tutkusuyla, bir ekol yaratan Kurucu Rektörümüz sayın Dr. Suat Günsel ve Ailesi olmak üzere, emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Ayrıca Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 416’ncı sergisinde, birbirinden değerli sanatçıların eserlerinin bulunduğu bu serginin açılışını gerçekleştirmekten duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, konuşmasına, tarihin; bilim ve sanattan beslenmeyen hiç bir toplumsal yükselişin kalıcı izler bırakma kudretine erişemediğini gösterdiğini vurgulayarak başladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yükselen sanat, bilim ve teknoloji ile yoğrulan her bir projeyi; varlığını geleceğe taşıma kararlılığı ile Akdeniz’de kök salmaya devam eden ülkemizin köklerine ulaşan can suyu olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu’nun; üniversiteleri, müzeleri ve bünyesinde bulundurduğu diğer kurumları ile birlikte imza attığı başarıları tek bir konuşmanın zor olacağını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, Yeniboğaziçi’de açılış aşamasına getirilen Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi ve YeniboğaziçiBüyük Kütüphanesi gibi pek çok büyük proje ile gelecek aylarda da bu başarıların meyve vermeye devam edeceğini vurguladı.

Açılışı yapılan serginin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 416’ncı sergisi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Takdir edersiniz ki, büyük bir vizyon ve amaç olmadan bu üretkenliği yaratacak motivasyonu oluşturmak hiç de kolay olmazdı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin ve Yakın Doğu Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde sanatsal üretimlerine devam eden sanatçılarımızın, bu üretkenliğinin ardında yatan motivasyon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Akdeniz’in ve dünyanın en büyük sanat merkezlerinden birine dönüştürme kararlılığı yatıyor. Üstelik sadece sergilerle de değil, başta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmak üzere, Kıbrıs Araba Müzesi, Yakın Doğu Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve GÜNSEL Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan ve çağdaş sanatı tarihle bütünleştiren bir anlayışla oluşturulan koleksiyonların büyüklüğü 100 bin parçayı aşıyor” ifadesini kullandı.

Konuşmasına, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığımız 416’ncı sergi olan, Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışını onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Yakın Doğu ve Günsel imzası ile bilimde, sanatta, eğitimde, teknolojide, sağlıkta, sporda gerçekleştirilen her bir atılım; bu oluşumda nasıl bir kültür ve değer anlayışının benimsendiğinin güçlü göstergeleridir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aygenç, “Yakın Doğu’nun; yapma, yaratma, başarma, üretme, yayma, aydınlatma, paylaşma kültürünü toplumun tüm kesimleri ile buluşturan enerjinin mimarı Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Günsel ailesine bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum” dedi.