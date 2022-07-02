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Kuaförlere kuraklık talimatı: Saçları fazla yıkamayın

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İtalya, kuraklıkla mücadele için ilginç önlemleri hayata geçirmeye devam ediyor

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Kuaförlere kuraklık talimatı: Saçları fazla yıkamayın
Kuraklıkla ve su kesintileriyle mücadele eden İtalya'nın bir bölgesinde kuaförlere müşterilerin saçlarını tek seferden fazla yıkamama talimatı verildi.
İtalya'nın kuzeyindeki Castenaso kasabasını yöneticileri, kuaförleri müşterilerin saçlarını iki defa şampuanla yıkarlarsa 500 euro ceza alacakları konusunda uyardı. Kasabanın Belediye Başkanı Carlo Gubellini, eylüle kadar geçerli olacak uyarının kuraklık önlemleri kapsamında verildiğini belirtti.
Yayınlanan kitapçığa göre vatandaşlara hızlı duş almaları ve diş fırçalarken ya da tıraş olurken musluğu kapatmaları da önerildi.
Yetkililer, ülke genelinde yağışların azalmasıyla yaşanan su kıtlığının ciddi boyutlarda olduğunu ifade ediyor. Bazı bölgelerde de azalan su rezervleri nedeniyle acil durum ilan edildi.
 
 
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