“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sayesinde ülkemiz geleceğe emin adımlarla yürüyor”

Akademisyen-sanatçı Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un “Doğa Yansımaları” adlı sergisi, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ’de açıldı. Tatar “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ürettiği sanatsal çalışmalarla ülkemiz geleceğe emin adımlarla yürüyor” ifadelerini kullandı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Doğa Yansımaları” adlı kişisel sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 384’üncü sergisi olan ve 30 Ekime’e kadar ziyarete açık olacak “Doğa Yansımaları”, 30 baskı resim, 23 karakalem taslak ve 2 adet tuval resmi bir araya getiren 55 eserden oluşuyor.Konuşmalarından ardından Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Alasya Ödülleri kapsamında baskı resim sanatçılarına verdiği “Hârizmî” ödülünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldı. Sanatçı, kendisi için hazırlanan büstün açılışını ise Cumhurbaşkanı Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’le birlikte yaptı.Haftasonu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in 40’ıncı yaş günü onuruna Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde düzenlenen “Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi” ve “Gemi Modelleri Sergisi”nin açılışını yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Doğa Yansımaları” sergisinin açılışında da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışı yapılan her bir sanat sergisinin gelecek günler için büyük önem taşıdığını vurguladı.KKTC’nin kültür ve sanat bakımından her geçen gün zenginleşen bir ülke haline geldiğini ve bu güzelliklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ürettiği sanatsal çalışmalarla ülkemiz geleceğe emin adımlarla yürüyor” dedi.9 Ekim'de açılışı yapılan Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve Gemi Modelleri Sergisi’ne de değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Denizcilik ve gemicilikle ilgili ortaya çıkarılan tüm eserler, Mavi Vatan Akdeniz'deki tarihimizi ortaya koyuyor. 1571'de Osmanlı donanmasının verdiği on binlerce şehit sayesinde görebildiğimiz bu vatanın güzelliklerini, bu sergilerde resmetmek geleceğe taşıyabilmek insanlığa yapılan büyük bir hizmettir” dedi.Sanat eserlerinin büyük bir emekle ortaya çıktığını ve insan ruhuna hitap ederek bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İnsanlığın yaratıcılığıyla ortaya çıkan bu eserleri geleceğe taşımamızda bizlere yardımcı olan ve emeğini hiç esirgemeyen başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere tüm Yakın Doğu Ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Sanatı tanımlayarak başladığı konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in “Sanattır insanlığın tanımı” sözüne vurgu yaparak devam eden Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Bizler bunun bilincinde olarak sanatı, toplumumuzun günlük yaşamının bir parçası haline getirdik. Bu doğrultuda tüm halkımızın müzelerimizi gezmelerini ve sanat eserlerini yakından görmelerini sağladık” ifadelerini kullandı.KKTC halkına yıllarca gurur duyacakları, yaşatıp koruyacakları, çağdaş sanat alanları yarattıklarını söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Bilim, teknoloji, tarih, kültür ve sanatı birleştirdik. KKTC’yi başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada sanat aracılığıyla duyurarak tanıtıyoruz. Müzelerimizde 14 Türk Devlet ve topluluklarına ait sanatçıların eserlerinin bulunması Türk dünyasını da Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri çatısı altında buluşturuyor” dedi.Doğanın, sanatın varoluşundan beri sanatçı ve tasarımcılar için ilham verici bir kaynak olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur ise, “Doğanın bir dokuyu, yaratılmış bir formu veya simetrik ya da tam tersi bir bitkiyi nasıl ortaya çıkardığı her zaman bilimin ve sanatın konusu olmuş ve olmaktadır” dedi.Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, “Ben de bu sergimi, doğadaki formaların sanatsal formdan önce geliyor olması düşüncesiyle oluşturdum. Tüm bu formları kendi bakış açım ve iç dünyam ile ilişkilendirdim. Üniversitemizin sunduğu eşsiz olanaklar ile fakültemiz baskı resim atölyesinde serigrafi baskı tekniğini kullanarak hayata geçirdim” ifadelerini kullandı.Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesinde açılan sergilerin 384’üncüsü olan sergime, her şeyden daha önemlisi sanata ve tasarıma verdikleri sonsuz destekten dolayı başta Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel’e, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, dekanımız Prof. Dr. Erdal Aygenç’e, bölüm başkanımız Doç. Dr. Erdoğan Ergün’e ve bugün doğum günü olan eşim Gökhan Okur’a ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.