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Refüj değil sanki de Belgrad Ormanı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Girne Çevre Yolu üzerinde bazı noktalarda gerek yolun ortasındaki refüjde bulunan ağaçlardan dolayı gerekse yol kenarındaki ağaçlardan dolayı tedirginlik yaşadıklarını dile getirerek, bu tedirginliğin nedenini bizlerle paylaştılar.

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Refüj değil sanki de Belgrad Ormanı
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Girne-Lapta çevreyolunda, üniversite çemberinden önceki Lefkoşa'ya doğru giderken sağda görünen ormanlık alan tanımı yapılabilecek konumdaki refüj içindeki ağaçların kendilerini çok ürküttüğünü dile getiren vatandaşlarımız, Karayolları Dairesi ekiplerince bir budama yapılmasının şart olduğunu dile getirdiler.
Tedirginlik yaşamalarının sebebini ise bölgede bulunan üniversiteden dolayı bu yolda bazı öğrencilerin karşı şeride geçmek için ağaçların arasından yola çıkmaya çalıştığı birkaç kez gözlemlediklerini söyleyen sürücülerimiz, “Bu  Belgrad Ormanı’nı andıran refüjün geceleyin büyük bir tehlike barındırdığı ortada. İnşallah birileri bu refüjden yola atılacak yayalara çarpmaz” diyerek tedirginliklerini paylaştılar.
 
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