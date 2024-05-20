Kayla Güneşel’in Küçük Ördek kitabı okuyucuyla buluştu.





Yapılan açıklamaya göre kitabın lansmanı, geçen cumartesi Rüstem Kitabevi'nde gerçekleştirildi.

Türkçe, İngilize ve Fransızca dillerinde, Türkçe öğretmeni Sadiye Ada'nın teşviki ile yazılan kitap, Selçuk Fındık'ın tasarımı ve resimlemesi ile hayat buldu.

10 yaşındaki Kayla Güneşel açılışta kitabı neden yazdığını 3 dilde anlattı. Güneşel dünyada barış mesajı vermek istediğini söyledi.

