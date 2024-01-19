Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma” sonuçlandı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, seçici kurul, Zeray Uzunoğlu, Seval Unan ve Burak Erkut’un çalışmalarının mansiyonla ödüllendirilmesine karar verdi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Şair Mehmet Kansu, Yakın Doğu Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Yakın Doğu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Doç. Dr. Turgay Akalın’dan oluşturulan Seçici Kurul, Kültür Dairesi’nde salı günü toplanarak, ödüllendirilecek çalışmaları belirledi.

KKTC’nin kuruluşunun 40. yılına ithafen düzenlediği “Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma”da Seçici Kurul, birincilik ödülüne değer eser bulamadı. Kurul, Zeray Uzunoğlu, Seval Unan ve Burak Erkut’un çalışmalarının özendirilmesi amacıyla derecelendirme yapılmaksızın mansiyonla ödüllendirilmesine karar verdi.



Ödül töreni Dünya Şiir Günü’nde



Yarışmanın ödül töreni Dünya Şiir Günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Mart’ta düzenlenecek.

Kültür Dairesi’nin beş yıllık bir proje kapsamında, bu yıl ilk kez, Şair-Yazar Kamil Özay adıyla ve şiir alanında düzenlediği yarışma, 2024 yılında Mustafa Gökçeoğlu adına araştırma dalında, 2025 yılında Hikmet Afif Mapolar adına roman dalında, 2026 yılında Fikret Demirağ adına şiir dalında ve 2027 yılında da Semih Sait Umar adına öykü dalında yapılacak.