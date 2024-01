Şahiner: “Ercan Havalimanı’nda 6 aydan beri tek bir çivi çakılmadı..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, yeni Ercan Havalimanı’nda eksikliklerin giderilmesi için “altı aydan beri tek bir çivi çakılmadığını”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya Bakanlar Kurulu kararı ile “süresiz izinlendirme” yetkisi verildiğini ileri sürerek, hükümete bu konuda bazı eleştirilerde bulundu.

Şahiner, “yeni geçici madde ile, Bakanlar Kurulu tarafından Erhan Arıklı’ya bitmeyecek havaalanını, geçici ve güvensiz bir şekilde işletilebilmesi için izinlendirme yetkisi verildiğini söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile havaalanında eksiklikleri gidermesi gereken şirketin “lehine” bir karar alındığını dm ileri sürdü.

Şahiner ayrıca, bu konunun hükümette “pazarlık konusu” yapıldığını, “hükümet devam etsin diye Bakanlar Kurulu’nun utanç verici bir karara daha imza attığını” da ileri sürdü.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “2012 yılında Özelleştirme Yasası altında çıkılan ihale ile özelleştirilen Ercan Havaalanı konusunda skandallara bir yenisini daha ekleyen sözde hükümet bardağı çoktan taşırdı ve ülkeden havayolu ile tek çıkış kapımız olan Ercan Havalimanı'nın temelli kapanmasına zemin oluşturabilecek hatalara, Bakanlar Kurulu kararları ile imza atmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“Her gün binlerce yolcunun kullandığı Ercan Havalimanı’nda ciddi güvenlik noksanlıkları var”



Şahiner, her gün binlerce yolcunun kullandığı Ercan Havalimanı’nda “ciddi güvenlik” noksanlıkları olduğunu savunarak, “yeni bir havalimanı açılacakken izlenmesi gereken prosedür, uyulması gereken uluslararası standartlar, denetleyecek olan makamlar yasalarımızda net bir şekilde belirtilmesine rağmen, işin ehli konumunda bulunması gereken Sivil Havacılık Dairesi gibi yetkili kurumlar baypas ediliyor. Havaalanını ve uçuş güvenliğini riske atacak eksikliklerin giderilmesini sağlamak yerine Turanlı’nın şirketine özel kıyak Bakanlar Kurulu Kararlarına imza atılıyor” dedi.



“Bu kadar önemli bir konu hükümette pazarlık konusu yapılabiliyor...”



Şahniner, “Hükümetin bozulduğu ile ilgili söylentilerin kaynağı T&T için hazırlanan yeni ‘kıyak paketi’imiş” iddiasında bulunarak şunları kaydetti:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın imzası ile; uluslararası standartlar konusunda yetersiz, teknik eksiklikleri olan, güvenlik zafiyetleri bulunan ve tüm bu yükümlülükleri, maliyetlerini ödeyerek yerine getirmesi gereken Emrullah Turanlı’nın direktörü olduğu T&T olmasına rağmen, bu süreçlerde her zaman olduğu gibi yüklenici lehine kararlar almaktan zerre kadar çekinmeyen bir hükümet ile karşı karşıyayız. Bu kadar önemli bir konu hükümette pazarlık konusu yapılabiliyor ve sözde hükümet devam etsin diye de Bakanlar Kurulu utanç verici bir karara daha imza atabiliyor.”



“Ercan Havalimanı’nda 6 aydan beri tek bir çivi çakılmadı üstüne bir de Arıklı’ya Bakanlar Kurulu kararı ile süresiz izinlendirme yetkisi verildi”



Şahiner, “Ercan Havalimanı’nda 6 aydan beri tek bir çivi çakılmadı üstüne bir de Arıklı’ya Bakanlar Kurulu kararı ile süresiz izinlendirme yetkisi verildi” diyerek şöyle devam etti:

“Hatırlanacağı üzere 20 Temmuz 2023 tarihinde alelacele, yangından mal kaçırır gibi, bitmeden, Ercan Havalimanı’nın geçici bir şekilde açılması için, 16 Haziran 2023 tarihinde alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Havaalanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırma Tüzüğü’nde bir değişiklik yapılmış; ‘Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın uygun görmesi halinde, havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 6 ayı geçmemek kaydı ile Havaalanı Lisansı ve Çalıştırma Sertifikası verebilir’ diye bir geçici madde eklenmiş ve T&T’den 6 ay içerisinde eksikliklerini tamamlaması istenmiştir.



“Cezai yaptırım uygulanması gerekirken yeni bir kıyak, her yeni kıyağa yeni bir kılıf”



Geçen 6 ay süre içerisinde deyim yerinde ise Ercan Havalimanı’nda tek bir çivi çakılmamış ve 17 Ocak 2024’e kadar bu eksiklikler tamamlanamayacağı için ilgili tüzükte yazan izinlendirme verilemeyeceğinden, 17 Ocak 2024 tarihinde akıllara zarar bir Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir geçici madde eklenmiştir.

‘Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın uygun görmesi halinde, havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksikler tamamlanıncaya kadar ve her defasında altı ayı geçmemek kaydı ile Havaalanı Lisansı ve Havaalanı Çalıştırma Sertifikası verebilir.’ denen yeni geçici madde ile Bakanlar Kurulu tarafından, Erhan Arıklı’ya bitmeyecek havaalanını, geçici ve güvensiz bir şekilde işletilebilmesi için izinlendirme yetkisi verilmiştir. Verilen bu izinlendirme; güvenlik zafiyetleri, yangın algılama sistemleri eksiklikleri, kontrol kulesini devre dışı bırakabilecek enerji sorunları ve meteoroloji istasyonu gibi bir havaalanının işletilmesi için hayati öneme sahip asgari unsurlar olmadan yolcu güvenliğini yok sayacak hizmetler verecek.”

Şahiner, hükümetin “Kıbrıs Türk halkının sırtından kendi yandaşlarına kıyak çekmeye devam ettiğini” ileri sürerek, “‘Kıskanılıyor’’ denilen Ercan Havalimanımız ise inşaat sahası olarak halen tam teşekküllü bir şekilde faaliyete başlamayı bekliyor” ifadelerini kullandı.