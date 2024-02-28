Jale Derviş belgeseli, okulu LTL’de gösterilecek

Piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş'in hayatı hakkında Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan belgeselin galası 5 Mart Salı 09.30’da Lefkoşa Türk Lisesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Konuyla ilgili KÖDER’den yapılan açıklamada, öğretmenlerin öğretmeni olarak anılan Derviş’in müzikle iç içe geçen yaşamını; çocukluk ve gençlik dönemlerini, İngiltere'de aldığı eğitimi, öğretmenlik yıllarını ve ülkenin müzikal mirasına katkılarını anlatan belgesel, Önder Alışveriş Merkezleri'nin desteğiyle hazırlandı. Çalışma, KÖDER’in “hayatımıza değer katan kadınlar” serisinin 20’nci belgeseli olma özelliği taşıyor. Etkinlikte film gösteriminin yanı sıra konuşmalar da yapılacak.

Açıklamaya göre belgesel, Jale Derviş’in müzikle iç içe olan çocukluğu, gençliği; piyano eğitimi için gittiği İngiltere’deki anıları; daha sonra Lefkoşa Türk Kız Lisesi adını alan ve günümüzde Lefkoşa Türk Lisesine dönüşen Victoria Kız Lisesindeki öğretmenlik yaşamı; 1950’lerde Lâkadamya Radyosundan başlayarak Bayrak Radyosunda canlı müzik programlarına uzanan çalışmaları; ailesi, arkadaşları, bugün toplumda önemli yerlere gelmiş öğrencilerine yer verilecek

