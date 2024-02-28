KSTÜ soruşturmasında dün tutuklanan M.Ö. bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan M.Ö. (E-48), bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
"Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini" suçlarından tutuklanan zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verildi.
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