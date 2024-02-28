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KSTÜ soruşturmasında dün tutuklanan M.Ö. bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

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KSTÜ soruşturmasında dün tutuklanan M.Ö. bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı
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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan M.Ö. (E-48), bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
"Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini" suçlarından tutuklanan zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verildi.
 
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