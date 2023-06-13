Island Seeds, ilk single'ı “Stray Cat” (Sokak Kedisi) yayınlandı

Lefkoşa ara bölgede doğan müzik kolektifi Island Seeds, yeni single'ları “Stray Cat”in çıkışını duyurdu.





Island Seed’den yapılan yazılı açıklamada, 2022 baharında kurulan Island Seeds’in, yedi sanatçının müzikal olarak kendini keşfetme ve deney yapma duygusuyla bir araya gelmesinden oluşan bir grup olduğu kaydedildi.





Island Seeds, şu anda Kıbrıs genelinde devam ettikleri konser turunda, yakında çıkaracakları albümlerini ilk kez dinleyenlere sunacak.





Albümün yapımcılığını Dayanışma Evi’nin United by Sound programı koordinatörü ve müzisyen Lefteris Moumtzis üstlenirken, Albümün ilk single'ı “Stray Cat”, 10 Haziran’da yayınlandı ve yakında tüm müzik platformlarında da dinlenebilecek.





Şarkının sözleri, bir sokak kedisinin ilgi çekici hayatını tasvir ederek özgürlüğün peşinde koşma ve sınırları aşma üzerine sembolik göndermeler içeriyor.





Island Seeds grubu, vokallerde Ezgi Akgürgen, gitar ve vokallerde Alexis Sunder, flüt, klavye ve vokallerde Cemre Arca, elektro-gitarda Alexandros Komodromos, elektro-bas gitarda Arman Tatlıcıoğlu, elektro-gitarda Alexandra Astreou-Karides ve davulda Ulaş Öğüç olmak üzere, 7 kişiden oluşuyor.







Island Seeds'in Ada genelindeki turu, Lefkoşa'daki Hoi Polloi'de 15 Haziran'da ve Mağusa'daki Mağusa Kale Pasajı'nda 30 Haziran'daki iki performansla devam edecek.





Island Seeds ayrıca, bu yılki Fengaros Festivali'nde, 4 Ağustos'ta Kato Drys'te sahne alacak. Tur ve grup hakkında daha fazla bilgi, Dayanışma Evi’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından edinilebiliyor.

