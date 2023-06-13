Büyükoğlu ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Arpalıklı olan ve uzun yıllardır Lefkoşa’da ikamet eden Ayşe Büyükoğlu bugün vefat etti.
83 yaşında vefat eden Büyükoğlu, ikisi kız, 5 evlat ve birçok torun sahibiydi.
Büyükoğlu’nun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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