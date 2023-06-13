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Büyükoğlu ailesi çınarını kaybetti

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Büyükoğlu ailesi çınarını kaybetti
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Arpalıklı olan ve uzun yıllardır Lefkoşa’da ikamet eden Ayşe Büyükoğlu bugün vefat etti.
83 yaşında vefat eden Büyükoğlu, ikisi kız, 5 evlat ve birçok torun sahibiydi.
Büyükoğlu’nun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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