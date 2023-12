Işık Kitabevi’nin son yayını “Umut Zamanları” raflarda

Işık Kitabevi’nin yeni kitabı “Umut Zamanları-2003, Geçişler ve Kıbrıs” satışa sunuldu. Akademisyen Hakan Karahasan tarafından yazılan çalışmanın, bu yıl yirminci yılını dolduran karşılıklı geçişler üzerine bir anlatı kitabı olduğu belirtildi.

2003 yılında karşılıklı geçişlerin başlamasıyla oluşan beklentileri ve sonrasında oluşan hayal kırıklıklarını kendi kişisel hayatından örneklerle anlatan yazar, bu çalışmayla üzerinde çok konuşulmayan bir dönemi hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda o dönemki tartışmaları, insanların bulunduğu hisleri de hatırlamaya yardım ediyor.Radyo-TV ve Sinema alanında lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktorasını Medya ve İletişim Çalışmaları alanında tamamlayan Karahasan, POST Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Past Traumas: The Representation of History and Peace Education adlı kitabın editörlüğünün yanısıra, Iacovos Psaltis, Nicos Anastasiou, Hubert Faustmann, Maria Hadjipavlou ve Marilena Zackheos ile birlikte Education in a Multicultural Cyprus adlı kitabın editörlüğünü yaptı. Karahasan, Antoine de Saint-Exupéry’nin 400’den fazla dil ve diyalekte çevrilen Le Petit Prince adlı kitabını Ahmet Serdar Gökaşan ile birlikte Kıbrıs Türkçesine Güçük Prens adıyla çevirdi.