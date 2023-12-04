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Işık Kitabevi’nin son yayını “Umut Zamanları” raflarda

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Işık Kitabevi’nin yeni kitabı “Umut Zamanları-2003, Geçişler ve Kıbrıs” satışa sunuldu. Akademisyen Hakan Karahasan tarafından yazılan çalışmanın, bu yıl yirminci yılını dolduran karşılıklı geçişler üzerine bir anlatı kitabı olduğu belirtildi.

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Işık Kitabevi’nin son yayını “Umut Zamanları” raflarda
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2003 yılında karşılıklı geçişlerin başlamasıyla oluşan beklentileri ve sonrasında oluşan hayal kırıklıklarını kendi kişisel hayatından örneklerle anlatan yazar, bu çalışmayla üzerinde çok konuşulmayan bir dönemi hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda o dönemki tartışmaları, insanların bulunduğu hisleri de hatırlamaya yardım ediyor.
Radyo-TV ve Sinema alanında lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktorasını Medya ve İletişim Çalışmaları alanında tamamlayan Karahasan, POST Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Past Traumas: The Representation of History and Peace Education adlı kitabın editörlüğünün yanısıra, Iacovos Psaltis, Nicos Anastasiou, Hubert Faustmann, Maria Hadjipavlou ve Marilena Zackheos ile birlikte Education in a Multicultural Cyprus adlı kitabın editörlüğünü yaptı. Karahasan, Antoine de Saint-Exupéry’nin 400’den fazla dil ve diyalekte çevrilen Le Petit Prince adlı kitabını Ahmet Serdar Gökaşan ile birlikte Kıbrıs Türkçesine Güçük Prens adıyla çevirdi. 
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