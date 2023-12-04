“KKTC’de Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlişkili Haklar” konulu çalıştay DAÜ’de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi organizasyonu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gerçekleştirilen Aralık ayı olağan toplantısı DAÜ’de düzenlendi.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı öncesinde kişisel verilerin korunması hakkı ve bağlantılı haklarla ilgili “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlişkili Haklar” konulu çalıştay yapıldı.

Çalıştayda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba ile fakülte öğretim üyeleri yer aldı.

Prof. Hasan Kılıç etkinlik açılışında yaptığı konuşmasında, çalıştayın, verimli geçmesini temenni etti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay’ın başkanlık ettiği çalıştay, DAÜ Hukuk Fakültesi ve Teknopark bünyesinde görev yapan konunun uzmanlarının katılımlarıyla yapıldı.

-“Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Veri İlişkisi” konulu sunum

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy çalıştayın organize edilmesinde, kişisel verilerin korunması hakkı bağlamında akademi ile veri konusu açısından teknik uzmanlıkların bir araya getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.



Çalıştaya 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın hazırlanmasına katkı koyan DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer “Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Veri İlişkisi” başlıklı sunumu ile katıldı.

Azer, bilgi edinme hakkı ve kişisel verilerin korunması hakkı bağlamı üzerinde durarak, idarelerin bilgi ve veri paylaşımı konusunda kişisel verileri gerekçe göstermek suretiyle bilgi vermekten kaçınmaları sorunundan söz etti.

-“Kişilik Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması” üzerinde duruldu

Çalıştaya DAÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu "Kişilik Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması” başlığı ile katkı koydu.

Rodoslu, kişisel verilerin korunması hakkının kişilik hakları açısından ele alındığı konuşmasında, borçlar hukuku ve medeni hukuk bağlamında konuyu irdeledi.

-“Veri Transferi ve Veri Güvenliği”konuşuldu

Söz konusu çalıştayda aynı zamanda 89/2007 sayılı Yasa’nın hazırlanmasında katkıları olan Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Necdet İcil “Veri Transferi ve Veri Güvenliği” konularında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgiler verdi. İcil, veri transferinin hangi durumlarda söz konusu olduğuna dikkat çekerek, 89/2007 sayılı yasanın yapılış sürecini açıkladı.

Avrupa Birliği düzenlemelerinin referans gösterildiği konuşmasında veri güvenliğine yeterli özenin gösterilmediğine dikkat çeken İcil, veri güvenliği konusunda sızdırmazlık testleri ve veri güvenlik sistemlerinden söz ederek kontrolörlerin veri koruma görevlilerinin bulunmasının önemine dikkat çekti.

Çalıştayın ardından Kişisel Verileri Koruma Kurul’u Aralık ayı olağan toplantısını DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya kurulun eski başkanı Hürol Mear ile önceki üyelerden Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat da katıldı.

