banner762
banner815
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
11 0
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
7 0
 
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
18 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
20 0
45 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
34 0
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
21 0
banner797

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Lüksemburg’dan 5 bin Euro bağış

banner476

Lüksemburg, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (CMP) 5 bin Euro bağış yaptı.

banner825
Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Lüksemburg’dan 5 bin Euro bağış
 

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, Lüksemburg’un 2018'den bu yana komiteye yaptığı katkının 8 bin Euro’ya ulaştığı belirtildi.

 

Komite şu ana kadar 1027 kayıp kişiyi tespit edip ve ailelere teslim etti.

 

KŞK'nin, kayıp ailelerinin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği belirtildiği açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana finansal destekçisi olduğu hatırlatıldı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.