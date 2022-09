Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri Üniversiteler arası "Hürriyet, Vatan Sevgisi, Bayrak ve Kıbrıs” temalı Kâmil Özay Şiir Yarışması Düzenleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından, Üniversite öğrencilerini yazarak düşünmeye, düşündüklerini güzel ifade etmeye ve gördüklerini kurgulamaya teşvik etmek amacıyla Üniversiteler arası Kâmil Özay Şiir Yarışması düzenleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, 2008 yılında itibaren Yakın Doğu Üniversitesi, her yıl, öykü ve şiir yarışmaları düzenlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Şevket Öznur: "Dereceye giren öğrencilere para ve plaket ödülü verilecek"

Prof. Dr. Şevket Öznur, "Pandemi nedeniyle yapılamayan yarışmalar, bu yıl 2021 yılında vefat eden Kıbrıs Türk Şiirinin en usta kalemlerinden birisi olan Kâmil Özay anısına düzenleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu etkinliğe tüm üniversite öğrencileri katılabilecek. Dereceye giren öğrencilere para ve plaket ödülü verilecektir." Dedi.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin yarışmaya katılabilecek

Prof.Dr. Şevket Öznur, Kâmil Özay anısına "Hürriyet, Vatan Sevgisi, Bayrak ve Kıbrıs” temalı gerçekleştirilecek şiir yarışmasına KKTC üniversitelerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin yarışmaya katılabileceğini belirterek yarışmaya gönderilecek şiirlerde aranacak şartların; "Gönderilecek şiirler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması, şiir türünün özelliklerine uyulması, şiirlerin 1 A4 kâğıdından fazla olmaması, şiirler A4 kâğıdına, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, 1.5 satır aralığıyla yazılmış ve imzalanmış olması şiirlerde şairlerin eserlerinden alıntı olmaması, jüri üyelerinin yakınlarının yarışmaya katılamayacağı, her katılımcının en fazla iki şiirle yarışmaya katılabileceği, şiir, kâğıdın sol üstüne yazılan bir rumuzla iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Öznur ayrıca bunlara ek olarak küçük bir zarfta sırasıyla yazanın adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin olduğu A4 ile birlikte şiirin de bulunduğu zarfın daha büyük bir zarfa konularak Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi sekreterliğine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda ise, Prof. Dr. Şevket Öznur (Yakın Doğu Üniversitesi), Prof.Dr.Esra Karabacak (Yakın Doğu Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa Yeniasır (Yakın Doğu Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Gökbulut (Yakın Doğu Üniversitesi), Doç. Dr. Osman Erciyas (Lefke Avrupa Üniversitesi) ,Doç. Dr. Gülsine Uzun (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz (Yakın Doğu Üniversitesi) hazır bulunacaklar.

Yarışmaya katılanların şiirlerle ilgili olarak herhangi bir hak talepte bulunamayacağı gibi iade istenmeyeceği de belirtilen açıklamada şiirlerin en son 4 Kasım 2022 Cuma gününe kadar teslim edilmesi gerektiği ve daha fazla bilginin 0392-223 64 64 numaralı 5252 dahili hattan alınabileceği bildirildi.

Kâmil Özay Şiir Yarışmasının sonuçları 22 Kasım 2022 Salı günü www. neu.edu.tr adresinden duyurulacak ve ödül töreni ise 23 Kasım 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. İlan edilen son teslim gününden sonra gönderilen şiirler ise yarışmaya dâhil edilmeyecek.

Kâmil Özay anısına düzenlenecek şiir yarışmasında birincilik ödülü: 4000 TL + Plaket, ikincilik ödülü: 3000 TL + Plaket ve üçüncülük ödülü ise 2000 TL + Plaket şeklinde olacak.