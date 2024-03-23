banner913
banner932
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
18 0
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
43 0
 
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
18 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
68 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
22 0
"Biz +1 farklıyız"
24 0
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
80 0
banner1012

Hazar Ergüçlü, “Timsah Ateşi” oyunu ile Girne'de sahneye çıkıyor

banner1020

banner974
Hazar Ergüçlü, “Timsah Ateşi” oyunu ile Girne'de sahneye çıkıyor
banner971
İnci Taneleri” isimli dizideki rolü ile Türkiye gündemine oturan oyuncu Hazar Ergüçlü’nün de kadrosunda yer aldığı "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyunu, 26 – 27 Nisan tarihlerinde Girne’de sahnelenecek.
 Girne Belediyesi ve Birinci Global'in iş birliğiyle; Kamacı Grup, Özmerhan Grup, Rocks Hotel, Uptown Hotel ve Girne American Üniversitesinin destekleriyle sahnelenecek olan oyun, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda saat 20.00’de perde açıyor.
 Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliğinden verilen bilgiye göre, iki gün boyunca sahnelenecek oyundan elde edilen gelirin yarısı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine, diğer yarısı ise Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine bağışlanacak. Oyunun biletleri www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak alınabilecek.
Meghan Tyler'in kaleme aldığı, Mehmet Ergen'in yönettiği ve Zeynep Anacan'ın çevirdiği oyunun oyuncu kadrosu ise Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Demirok ve Hidayet Erdinç gibi usta isimlerden oluşuyor.
Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. İzleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak olan oyun, aile bağlarının derinliklerine iniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.