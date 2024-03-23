Dipkarpaz 1. Ligde

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grubun 18. Haftasında lider Northernland Dipkarpaz konuk olduğu İncirli’yi 3 – 0 mağlup ederek Kırmızı Grup şampiyonu olarak 1.Lige terfi etti.Dipkarpaza’a galibiyeti getiren golleri genç golcüsü Baran Derin atarken, Dipkarpaz 8 ay içinde 2.kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Maç sonunda şampiyonluk kupasını kaptan Baver Dağ kaldırdı.BTM 1. Ligden Aksa 1. Lige yükselen ilk ekip Beyaz Grup’ta bitime 2 hafta kala Atoll Kozanköy olmuştu.