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Dipkarpaz 1. Ligde

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Dipkarpaz 1. Ligde
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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grubun 18. Haftasında lider Northernland Dipkarpaz konuk olduğu İncirli’yi 3 – 0  mağlup ederek Kırmızı Grup şampiyonu olarak 1.Lige terfi etti.
Dipkarpaza’a galibiyeti getiren golleri genç golcüsü Baran Derin atarken, Dipkarpaz 8 ay içinde 2.kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Maç sonunda şampiyonluk kupasını kaptan Baver Dağ kaldırdı.
BTM 1. Ligden Aksa 1. Lige yükselen ilk ekip Beyaz Grup’ta bitime 2 hafta kala Atoll Kozanköy olmuştu.
 
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