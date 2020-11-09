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Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” isimli ikinci sergisi açılıyor

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DAÜ’nün Rüstem Kitabevi ile sürdürdüğü ortak sanat etkinlikleri kapsamında, Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” isimli ikinci sergisi Rüstem Kitabevi’nde açılıyor

Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” isimli ikinci sergisi açılıyor

 
DAÜ’nün Rüstem Kitabevi ile sürdürdüğü ortak sanat etkinlikleri kapsamında, Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” isimli ikinci sergisi Rüstem Kitabevi’nde 9 Kasım 2020 Pazartesi günü, saat 18:30’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.
Sergide sanatçının 80’e yakın suluboya ve pastel işleri yer alacak. Bu çalışmalar ilk sergi gibi çoğunlukla sanatçının günlüğünden, kendi için boyadığı, renklerle denemeler yaptığı, araştırdığı ve kendini özgür bıraktığı serbest çalışmalardan oluşuyor. Sergi 9-21 Kasım 2020 tarihlerinde, Pazar günü hariç, 10:00 -18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 
ESERLERİN HİKAYESİ
Daha çok sanatçının bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı sergide, Güzelgün’ün bilinen insan merkezli çalışmalarına karşın, doğaya yönelen eserleri yer alıyor. Söz konusu eserlerde insan merkezli bir anlayıştan sıyrılan sanatçı, gündelik yaşamın ve doğanın içinde yer alan insanı ve bunlara eşlik eden hayvanları konu edinerek; çevreyle, hayatla ve evrenle bir hesaplaşmaya girişiyor. Onun çalışmalarında insan, ayrıcalıklı bir yapıya ve öneme sahip değildir. Doğa içinde yer alır ve diğer varlıklar gibi onun bir parçasıdır. İnsan onun eserlerinde doğa ve çevre ile anlam kazanır ve hayat bulur.
GÜNAY GÜZELGÜN KİMDİR?
1944 yılında Kıbrıs’ın Luricina köyünde doğdu. 1968’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş Bölümü’nden mezun oldu. İskele’ye yerleşti ve uzun yıllar öğretmen olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1982- 1999 yılları arasında birçok karma sergiye katılan sanatçının eserleri ile ilgili ilk kişisel sergisi DAÜ-Rüstem Kitapevi projeleri kapsamında Ocak 2020’de açıldı. Ayrıca fotoğraf ile de uğraşan sanatçının bu konuda açtığı bir kişisel sergisi de bulunmaktadır. Güzelgün halen İskele’de yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmekte.

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