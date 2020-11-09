banner480
banner69
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
17 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
18 0
 
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
91 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
18 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
Gecenin en hızlısı Macila
Gecenin en hızlısı Macila
13 0
banner529

Yaratıcı atölyeler başladı

banner476

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım, iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), yaratıcı atölye çalışmaları başladı

Yaratıcı atölyeler başladı
 
 
ARUCAD’da 2020-2021 Akademik Yılı’nda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerine yönelik  yıl boyunca devam edecek yaratıcı atölye çalışmaları başlatıldı. Yıl boyunca devam edecek Atölye Çalışmaları’nda öğrenciler, yaratıcılıklarını keşfetmeye ve farklı kurgular geliştirmeye odaklanacak. 
Yaratıcı Atölye Çalışmaları’nda öğrenciler her hafta ayrı etkinliklerde yer alacak. Ürün tasarımı, oyun tasarımı, cam füzyon, sanat tarihi, fotoğraf, film okumaları gibi yaratıcı atölye çalışmalarıyla öğrenciler sanat ve tasarım sürecini, farklı sanat disiplinlerinde deneyimleyecek.         


banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.