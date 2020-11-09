Yaratıcı atölyeler başladı

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım, iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), yaratıcı atölye çalışmaları başladı

ARUCAD’da 2020-2021 Akademik Yılı’nda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerine yönelik yıl boyunca devam edecek yaratıcı atölye çalışmaları başlatıldı. Yıl boyunca devam edecek Atölye Çalışmaları’nda öğrenciler, yaratıcılıklarını keşfetmeye ve farklı kurgular geliştirmeye odaklanacak.Yaratıcı Atölye Çalışmaları’nda öğrenciler her hafta ayrı etkinliklerde yer alacak. Ürün tasarımı, oyun tasarımı, cam füzyon, sanat tarihi, fotoğraf, film okumaları gibi yaratıcı atölye çalışmalarıyla öğrenciler sanat ve tasarım sürecini, farklı sanat disiplinlerinde deneyimleyecek.