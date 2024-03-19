GMB, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla tiyatro festivali düzenleyecek

Tiyatronun genel öneminin yanında ülkede tiyatro alanında verilen emeğin görünür hale getirilerek halka sunulması amacıyla düzenlenen festival kapsamında, 26-29 Mart tarihleri arasında 4 oyun sahnelenecek

Gazimağusa Belediyesi (GMB), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla ülkedeki tiyatro gruplarının sahneleyeceği oyunlardan oluşan bir tiyatro festivali düzenliyor.

Tiyatronun genel öneminin yanında ülkede tiyatro alanında verilen emeğin görünür hale getirilerek halka sunulması amacıyla düzenlenen festival kapsamında, 26-29 Mart tarihleri arasında 4 oyun sahnelenecek.

GMB’den verilen bilgiye göre, ücretsiz izlenebilecek oyunlar için, belediyenin Halkla İlişkiler Birimi’nin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranarak, rezervasyon yapılması gerekiyor.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek tüm oyunların başlama saati 20.00 olacak.



-İlk oyun “Cümbüş Var” 26 Mart’ta sahnelenecek



Festival kapsamında ilk olarak Kıbrıs Açık Tiyatro’nun komedi türündeki oyunu “Cümbüş Var” 26 Mart saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor. Kemal Şamdanlı’nın yönettiği oyunda, Kemal Şamdanlı, Nurin Gasimov, Dila Dindar, Dilara Kazan, Beyza Çelik, Ayşe Gürer, Emre Rifat Yıldız, Yaşar Türken, Turan Uçaner, Berk Deniz Ceylani, Ulaş Sabahoğlu rol alıyor. Ayrıca oyunun Ses ve Işık Yönetmenliğini Ceysun Yılmaz, Reji Asistanlığını Berk Deniz Ceylani yapıyor.



-27 Mart’ta “Ayrılık” oyunu var



Mağusa Tiyatrosu’nun “Bir Ayrılık Anatomisi” isimli oyunu 27 Mart’ta sahneleniyor. Behiç Ak’ın yazıp, Yıltan Kahraman’ın yönettiği oyunda, Burcu Para, Yıltan Kahraman rol alırken, Reji Asistanlığı görevini ise İlçen Üretmek, Eliz Ercanlar yapıyor.



Oyun, boşanmış bir çiftin bir gün bir araya gelerek geçmişte yaşadıklarını yeniden gündeme getirip “Erkek” ve “Kadın” bakış açısıyla ikili ilişkileri mizahi bir dille perdeye aktarıyor.



“Tehlikeli Saplantı” 28 Mart’ta…



İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Tehlikeli Saplantı” oyunu 28 Mart’ta sahnelenecek.N.J. Crisp’in yazdığı Sami Yakar’ın yönettiği oyunda Bilen Kılıç, Mehmet Külçer ve Burkay Mehmet Uzun rol alırken, perde arkasında ise suflörde Ceren Boyacı, ses-ışık ve efektte Murat Sirhan, dekor tasarımda Yalçın Arıcı, afiş tasarımda da Ebru Kırmızı yer alıyor.



29 Mart’ta sahnelenecek “Kıssa”da 18 yaş sınırı bulunuyor



So Kolektif’in 4 kısa oyundan oluşan “Kıssa” 29 Mart’ta sahne alacak. Erdoğan Kavaz, Şaziye Konaç, Ayşegül Salamis Şentuğ Tuğyan, Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nun yazdığı, Erdoğan Kavaz, Şaziye Konaç, Fehmi Öztürk, Nejdet Serkan Sadıkoğlu yönettiği oyunlarda Ozan Uykur, Gülsefa Dede, Tünay Konti, Nejdet Serkan Sadıkoğlu rol alıyor.



Dört yeni yazarın bir şiirden yola çıkarak yazdığı Kıssa, 4 kısa oyundan oluşuyor ve 4 farklı yönetmen tarafından yönetiliyor. Oyun klasik sahnede değil, oyunun oynanacağı mekânın farklı köşelerinde sahneleniyor. İzleyiciler zil sesini takip ederek, istasyon değiştirir ve yeni oyun mekanına yerleşir. Düdük sesiyle yeni oyun başlar ve bu süreç dört kez tekrarlanır. Fotoğraf çekmenin serbest olduğu oyunda izleyiciler için 18 yaş sınırı bulunuyor.

