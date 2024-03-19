Gaye Azizoğlu’nun kişisel ilk sergisi “Unutulmamak” sanatseverlerle buluşuyor

Ressam Gaye Azizoğlu’nun, Mısırda’ki El-Fayyum şehrindeki 1200-1300’lerdeki mumya portrelerini yorumladığı kişisel ilk sergisi “Unutulmamak"29 Mart - 4 Nisan 2024 tarihleri arasında Rüstem Kitabevi’nde sergilenecek

Ressam Gaye Azizoğlu’nun yağlı pastel kişisel ilk sergisi “Unutulmamak”, Rüstem Kitabevi’nde 29 Mart – 4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Serginin küratörlüğünü de Luna Tülay Okan yapıyor. Ressam ve sanat eğitmeni Luna Tülay Okan’ın resimlerindeki detayları fark edip, Kıbrıs’ta olduğu gibi Mısır’daki katman katman kültürel bağlantıyı hissedip geçmişine bağ kurmasını sağlayan yönlendirmesiyle Gaye Azizoğlu, Mısırdaki el-Fayyum şehrinin 1200-1300’lerdeki mumya portrelerinden yorumlar yaptı.

“Unutulmamak” isimli serginin küratörlüğünü yapan Luna Tülay Okan sergiyle ilgili yaptığı açıklamada “Geçmişten bu güne hiç değişmeyen tek bir istek vardı El Fayyum portrelerinin derin bakışlarında… Sadece duymak isteyenlerin duyabileceği bir fısıltı gibi… yıllar geçsede üstünden yeniden duyulmak yeniden görülmek, yeniden ,yorumlanmak isteyen… ”Unutulmamak” dedi.

Okan, “Mısırlılar, öldükten sonra ruhun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu aradığına inandıklarından, mumya yapımına önem vermişlerdir. Ve mumyaladıkları kıdemli insanların yüzlerine kişiyi tanımlayan masklar yapmışlardır.

Mısır topraklarında var olan bu gelenek üzerine gelen Grek ve Roma kültürü inançlarının harmanlanması ile oluşan karakteristik bir portre dili olmuştur Fayyum portreleri. Milat’tan önce bir ve üç yılları arasında yapılmış olan portreler El Fayyum bölgesinin yeraltı mezarlıklarından çıkarılmışlardır. Ve gün yüzüne çıkarıldıkları, bilinmeye başlandıkları 19. Yüzyıldan itibaren sanat tarihi portre ressamlığında önemli bir yer edinmişlerdir.

Delici bakışlarla kendilerine bakan izleyiciye; yaşamın geçiciliğini, ölümün farkındalığını anlatmak ister gibidirler” diyerek sergiyle ilgili genel bir bakış açısını paylaşıyor..

Fayyum portrelerinden, kendi duygularına uzanan bağı yakalayan Gaye Azizoğlu’nun pastel boya tekniği ile yaptığı röprodüksiyonlarından ilerleyerek kişisel yorumlarına evrildiği portreleri yeni versiyon ikon resimleri gibidir. İçimizdeki ölümlülere saygı duruşu yapan sergiye tüm sanatseverler davetli.

