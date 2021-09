Girne Belediyesi Girne'nin yaşayan kültür hazinelerini kitaplaştırdı

Bugün çocukların, gençlerin okul günü. Umarım çocuklarımız bu kadar uzun süre okullarından bir daha uzak kalmazlar.

Çocuklarımız geleceğimizdir. Ülkeyi yönetecek, güzel günlere götürecek olan onlardır. İyi bir eğitimle onları kültürlü, okuyan, düşünen bireyler olarak yaşama hazırlamam bizlerin bir borcudur. Onlara müzeler, okullar, tiyatro, opera binaları yapmamız gerekir. Kitaplarla buluşacakları kütüphaneler, bilimi öğrenecekleri bilim merkezlerinin oluşması gerekir. Dünya vatandaşı yapmamız bu ülkenin çocuklara olan en büyük borcudur. Devletin yapamadığını iyi ki özel üniversiteler var ve onlar yapıyor. Gelenek yoksa, gelecekte olmaz.Çocuklarımızın çöpler içinde yürüyeceği sokaklar değil medoş laleleri içinde oynayacağı parklar, eğlence yerleri olmalı. Çocuklarımızın sokaklarda korkarak bisiklet sürecekleri yollar değil, bisiklet yolları olacağı bir ülke istiyorlar bizden.Ülkemiz çocukları bizden gelecek isterler, ülkemin çocukları bizden bilim merkezi ister çünkü Ülkemizin çocukları her şeyin en güzeline layıktırlar.Tüm çocukların yeni eğitim dönemi hayırlı olması dileğiyle.Her sabah kalktığımdaDuyarım bir hayli sesNe oluyor diye koşarımBakarım komşumuz motoru işletiyorBiraz sonra cır diye açılır garaj kapısıOtomobil dışarı çıkar gider,Babam da atlatınca bisikletineBismillah diyerek kapıyı çeker, giderEn sona ben mi kaldımKahvaltımı yaparım,Okuluma koşarım. (Çocuk,C:3/2 1956, 70)Ben okulu çok severim,Ne şen günler geçiririm,Hem çalışır hem oynarımOkulda gezip hoplarım.Okul bana neler verir,Tarih, hesap, coğrafyalarGüzel yazı dil bilgisiŞekerimdir her birisi.Küçük masam ve iskemlemYapılmıştır tahtadanSeverim okulu candanAyrılamam bir gün ondan.Ben okulu severimHer gün gelir giderim;Okul ikinci evdirOnu sevmek gerekir.Orda var çok arkadaşHepsi de birer kardeşHep beraber oynarızZil çalınca koşarız.Okula koş arkadaşOdur vefalı yoldaşOnu sev, sevdir koruYükseltsin seni, yurdu.İlkin Cevdet (Çocuk,C:3/9, 1957, 314)Sen benim doğduğum diyarsınBabamın anamın doğduğu diyar.Adım adım gezdim üzerindeMağusadan Baf'a kadar.Yemyeşil vadiler arasında köylerUzaktan görünür minareleriKöylülerin hepsi akraba çıkarMuhabbetle bakar gözleri.Siz kahveye girdiğinizdeAtatürk duvarda güler;Radyo açılmışsa Ankara’dadır.Ankaradan haberler türküler.IIBen, 1932 yılında doğdumLef koşa Barbaros Sokağı No. 31’deLefkoşam, çocukluğumun şehriSeni nasıl unuturum?Asfalt yollarında çember çevirdiğimYeni cami mahallesinde: Arkadaşlarım Mehmet,Osman,İbrahim, Sizi nasıl unuturum?Haydarpaşa İlk OkulundaHocamız Hacı Faik efendi;Onun anlattığı masalları dinlemekNe güzeldi.Ne güzeldi çocukluğun evrenindeGülüp oynadığımız günler,Akan sular misaliGelip geçtilerKarşı arsada top oynayan çocuklarBir şiire mi büyüyorlar, bir tüfeğe mi,Dünya bir şarkı mı bir yangın mı hazırlıyor onlara?Yarın nasıl esecek onlara doğru yaşam,Nasıl esecekler delikanlı gövdeleriyleAkıl ve yürekleriyle yaşlı dünyaya?Kara Kıbrıs zeytini gözleriyleHangi rengi vuracaklar yarın dünyaya,Hangi rengi vuracak yaşam onlara?Sürmeyin dik yokuşa hayat arabanızıÜzmeyin annenizi, dinleyin babanızıHayatın zorlukları bilgilerle aşılırBunu başarmak için şimdiden çalışılır.Sevmeyin söylemeyin yaldızlı yalanları,Hiç bir yalan kirletmez, erdemli olanları.Başkasını düşünen arttırır değeriniBüyüklere hürmet et koru küçükleriniHer oyun sönük kalır, vazifenin yanındaTam olarak yapılır, vazife zamanında.Tembellik geleceği zehirden acı yaparHayat çalışkanları, başının tacı yapar.Küçük okulluyum ben;Severim okulumu yürekten.Okuyup adam olacağım,Yurda sevinç saçacağım.Okumak benim için eğlence,Çalışmak güzel bir şeydir bence.Hele tatil olunca,Sular şırıldayınca,Dağlara tırman, oyna,Kuvvet al okumaya.Küçük okulluyum benSeveri mokulumu yürektenO kadar soğuk ki anneciğim.Kuşlar ötmüyor artık balkonumuzda!Vadide Çiçekler solmuşKaranlığa bürünmüş engin sema:Bulutlar dağların doruklarındaYine yağmur mu yağacak anneciğim?Nerde ruhuma gülen maviliklerGüneşi özlüyorum anneciğim!Yağmur yağıyor damlara şak, şakBir gariplik sarmış içimiBuzlu rüzgârlarla uyanır şafakKaybetmek istemiyorum sevincimi.Çıplak bahçelerde Sarı nergizler açılmış yine!Koparmak istiyorum anneciğimRüzgârlar doluyor ellerime!Çırçıplak ağaçlar kimsesiz kalmışArdıç kuşları gelmiyor sesiniz!Güvercinler, karbeyaz güvercinlerNeredesiniz? Neredesiniz?Urkiye Mine Balman (Çocuk,C:5/3,1958, 524)KARŞI ARSADA TOP OYNAYAN ÇOCUKLARKarşı arsada top oynayan çocuklarBir şiire mi büyüyorlar, bir tüfeğe mi,Dünya bir şarkı mı bir yangın mı hazırlıyor onlara?Yarın nasıl esecek onlara doğru yaşam,Nasıl esecekler delikanlı gövdeleriyleAkıl ve yürekleriyle yaşlı dünyaya?Kara Kıbrıs zeytini gözleriyleHangi rengi vuracaklar yarın dünyaya,Hangi rengi vuracak yaşam onlara?Bir gün yolun düşerse çocukluğunun evinebir portakal yaprağını ezerek avucundakokusunu uzun uzun içineçekmeyi sakın unutma,gövden ve yüreğinle bir daha dolaşartık geri gelmez çocukluğunumersinleri hışırdata hışırdataZeytinlerin serin, kaba gölgelerindebir gövdeye sırt veripçocukluğunu büyüten su sesleriniuzun uzun dinlemeyi unutma,ölmüş bir babanın umutsuzluklarınıve bir ananın patlayan avuçlarınısokaklardan, bahçelerden sormayısakın unutmaZamanın ve betonların gövdeneve yüreğine sardığı kabuğukırmadan, çatlatmadan döneyim demeuğuldayan, debelenen dünyayaSürmeyin dik yokuşa hayat arabanızıÜzmeyin annenizi, dinleyin babanızıHayatın zorlukları bilgilerle aşılırBunu başarmak için şimdiden çalışılır.Sevmeyin söylemeyin yaldızlı yalanları,Hiç bir yalan kirletmez, erdemli olanları.Başkasını düşünen arttırır değeriniBüyüklere hürmet et koru küçükleriniHer oyun sönük kalır, vazifenin yanındaTam olarak yapılır, vazife zamanında.Tembellik geleceği zehirden acı yaparHayat çalışkanları, başının tacı yapar.Celal Sıtkı Gürler (Çocuk,C:3/9,1957, 303)Adım KıbrısAdım Kıbrıs, soyadım Yeşilada.Uzanırım Akdeniz’in engin koynuna,Açarım yelkenlerimi esen tatlı rüzgâra.Beşparmak ellerimi uzatmışımSonsuz maviye,Yağmur duasındayım.Adım Kıbrıs, ufacık bir adayımGelirim tarih denen sonsuz başlangıçtan.Karanlık, uzun koridorlarında bu gelişinKâh ağlamışım, kâh gülmüşüm,Yedi kez ölmüş, gömülmüşüm.Adım Kıbrıs, kaç yaşındayım bilen yokNice uygarlıklar yaşadım sayan yok.Her yeni çağ beniYükseltti bir basamak dahaBaşım eriyor Senthilaryon’a.Adım Kıbrıs, Akdeniz çocuğuyumYazın iyice bronzlaşırımYakıcı sıcağında Mesarya’nınÖzlemini duyarım, onlarca yıl boyuncaIslık sesinin, gökkuşağının.Adım Kıbrıs, barışı arıyorum.Önce taştı, sopaydı silâhlarım,Uçan kartallardıGökyüzünün fâtihiTop oldu, tank oldu dayanağımŞimdi adı barış güvercinidirSüzülen,Beşparmaklar’danMesarya Ovası’na.Adım Kıbrıs portakal çiçeğiyimSalarım kokularımıBir uçtan bir ucuma.Bademim bazen beyaz çiçekli,İri zeytin danesiyimYuvarlanırken Kantara eteklerinden.Köpük köpük Akdeniz’imKoşarken kıyılarına.Bazen de bir Sarhoş Zeybeği’yimÇıkınca oyun alana.Altay BurağanBekle BarışPeşinden koştukça biz.Sürekli kaçıyorsun Barış.Dur bir.İki söz et.Birşeyler anlat,Hemen gitme uzaklaraBekle Barış.Sana herzamankindenDaha çok gereksinmemiz varOyalan biraz.