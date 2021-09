Sizin Dünyanız: Fulya Adalıer Canbolat

Bugünkü konuğum yakın tarihimizle yüzleşmemizi sağlayan cesur bir yazar ve başarılı bir tiyatrocu. Yaratıcı Drama Lideri ve “Acı Molehiya” Kitabının Yazarı Fulya Adalıer Canbolat .

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

İnatçı.Veteriner Hekim olmak isterdim.Şu an virüsün seyri çünkü iş hayatımı etkiliyor.Haksızlık.Çok büyük pişmanlığım yok.Kızım.Ankara’ya taşınmam.Şu an okuduğum kitap ‘Ağaçların Gizli Yaşamı’.Ruh halime göre değişir.Atiye.Çanta.Rengi güzel diye aldığım ama kullanmadığım panço.Aksesuar ve fular.Tez canlı olmak yerine daha rahat mizaçlı olmaya çalışıyorum.İçim dışım bir.Makyaj malzemeleriUğur yüzüğüm.Elimin ayarı beğenilir yaptığım yemekleri güzel yaparım.İnsanların hayvanlarında can taşıdığını bilerek onlara zarar vermedikleri bir dünya.Mantığın bittiği durumAtatürkJaponya.Zaman kısıtlaması olmadan şehir şehir belki sonrasında ülke ülke gezmek.Uzun zamandır kapalı olan tiyatrolar izleyicilerini, alkışları özledi oyunlara gidip onlara destek verin.