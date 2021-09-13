Sizin Dünyanız: Fulya Adalıer Canbolat

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İnatçı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Veteriner Hekim olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Şu an virüsün seyri çünkü iş hayatımı etkiliyor.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok büyük pişmanlığım yok.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Ankara’ya taşınmam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu an okuduğum kitap ‘Ağaçların Gizli Yaşamı’.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ruh halime göre değişir.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Atiye.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çanta.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Rengi güzel diye aldığım ama kullanmadığım panço.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Aksesuar ve fular.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Tez canlı olmak yerine daha rahat mizaçlı olmaya çalışıyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İçim dışım bir.
OLMASA DA OLUR...
Makyaj malzemeleri
OLMAZSA OLMAZ...
Uğur yüzüğüm.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Elimin ayarı beğenilir yaptığım yemekleri güzel yaparım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İnsanların hayvanlarında can taşıdığını bilerek onlara zarar vermedikleri bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Mantığın bittiği durum
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Japonya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Zaman kısıtlaması olmadan şehir şehir belki sonrasında ülke ülke gezmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Uzun zamandır kapalı olan tiyatrolar izleyicilerini, alkışları özledi oyunlara gidip onlara destek verin.