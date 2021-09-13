banner583
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
82 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
10 0
 
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
33 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
12 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
119 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
175 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
21 0
banner661

Sizin Dünyanız: Fulya Adalıer Canbolat

banner476

Bugünkü konuğum yakın tarihimizle yüzleşmemizi sağlayan cesur bir yazar ve başarılı bir tiyatrocu. Yaratıcı Drama Lideri ve “Acı Molehiya” Kitabının Yazarı Fulya Adalıer Canbolat .

banner666
Sizin Dünyanız: Fulya Adalıer Canbolat

 Hazırlayan: Erçin SELASİYE

 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İnatçı.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Veteriner Hekim olmak isterdim.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Şu an virüsün seyri çünkü iş hayatımı etkiliyor.

 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok büyük pişmanlığım yok.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızım.
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Ankara’ya taşınmam.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu an okuduğum kitap ‘Ağaçların Gizli Yaşamı’.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Ruh halime göre değişir.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Atiye.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Çanta.
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Rengi güzel diye aldığım ama kullanmadığım panço.
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Aksesuar ve fular.
 
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Tez canlı olmak yerine daha rahat mizaçlı olmaya çalışıyorum.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İçim dışım bir.
 
OLMASA DA OLUR...
Makyaj malzemeleri
 
OLMAZSA OLMAZ...
Uğur yüzüğüm.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Elimin ayarı beğenilir yaptığım yemekleri güzel yaparım.
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İnsanların hayvanlarında can taşıdığını bilerek onlara zarar vermedikleri bir dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Mantığın bittiği durum
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Japonya.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Zaman kısıtlaması olmadan şehir şehir belki sonrasında ülke ülke gezmek.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Uzun zamandır kapalı olan tiyatrolar izleyicilerini, alkışları özledi oyunlara gidip onlara destek verin.

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.